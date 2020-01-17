وزير خارجية النمسا يختتم زيارته إلى سويسرا بمناقشة وضع اللاجئين في أوروبا

أجري وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج مع كيلي كليمنتس نائب مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين مباحثات تطرق خلالها إلى وضع اللاجئين في أوروبا، وذلك في ختام زيارته لسويسرا واستمرت يومين.وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم، أن زيارة شالينبرج إلى جنيف ركزت على قضايا أبرزها حقوق الإنسان ونزع السلاح بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين مكاتب الأمم المتحدة في فيينا وجنيف.وأشار البيان إلى المباحثات الثنائية التي جمعت وزير خارجية النمسا مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس في برن، كما كانت هناك لقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية في جنيف وقيادات المجتمع المدني.وأشار البيان إلى أن المباحثات النمساوية السويسرية ركزت على العلاقات الثنائية الممتازة، وخاصة العلاقات الاقتصادية الإيجابية في ظل الميزان التجاري المتوازن إلى حد كبير بين البلدين، مشيرًا إلى أنه على سويسرا والنمسا توحيد الجهود واتخاذ مبادرات دبلوماسية مشتركة.ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية ألكساندر شالينبرج حضر في جنيف الاجتماع الرئاسي الأول لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة السفيرة النمساوية إليزابيث تيشي فيسبيرجر، موضحًا أن حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تعد من أهم أولويات الدبلوماسية النمساوية.