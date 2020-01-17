غاز السخان يتسبب في تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بحي أبو الريش بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بحالة اختناق اليوم، الجمعة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، نتيجة استنشاقهم غاز سخان منزلهم الكائن بحي أبو الريش وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول المستشفى التعليمي كل من: "زياد. ص. ع. ا، 16 عاما"، و"غادة. م. ح، 43 عاما"، و"أمنية. ص. ع. ا، 19 عاما"، و"مصطفى. م. ح، 21 عاما"، و"أميرة. ا. ا، 65 عاما"، وجميعهم مقيمين بحي أبو الريش مصابين بحالة اختناق جراء استنشاق غاز نتيجة تسرب غاز السخان بالمنزل.وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.