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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أوكرانيا يرفض استقالة الحكومة

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:02 م
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
وكالات
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قالت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة في نبأ عاجل لها إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رفض استقالة رئيس وزرائه "أوليكسي هونشاروك" التي قدمها في وقت سابق اليوم بعد مرور 4 أشهر على توليه رئاسة وزراء البلاد.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد حول ذلك.

وجاءت استقالة هونشاروك بعد أقل من يومين من تسريب تسجيل صوتي له خلال اجتماعه مع الوزراء عبر الإنترنت ينتقد فيها زيلينسكي.

وتولى أوليكسي هونشاروك، منصب رئيس الوزراء في أغسطس الماضي، وكان قد عُيّن نائبًا لرئيس مكتب زيلينكسي في شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.

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