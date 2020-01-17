«جوجل» تستعد لترجمة لغة جديدة وغريبة

أجرى العديد من العلماء دراسة في أستراليا شاركت فيها سلالة الأبقار هولستين، والتي أظهرت أن الماشية قادرة على التعبير عن المشاعر استجابة لمواقف مختلفة والتعرف على بعضها البعض، وسجل البحث 333 خوارا لـ13 بقرة وتبين أن كل صوت يختلف بتواتره ومدته سواء كان تعبيرا عن حالة سلبية أم إيجابية، فيتغير الخوار إن شعرت الحيوانات بارتفاع درجات الحرارة الزائدة أو افترقت عن عجولها أو عن القطيع أو حرمت من الطعام.وقال مؤلفو الدراسة: "تستطيع البقرة معرفة الهوية والحالة العاطفية لبقرة أخرى عن طريق الخوار"، بحسب صحيفة "سيانتيفك ريبورتس".وشددت العالمة ألكساندرا جرين التي قضت مئات الساعات بين الأبقار: "سيتمكن المزارعون من خلال معرفة الخصائص الصوتية للماشية ملاحظة البقرة التي تحتاج لاهتمام خاص".وتتعرف العجول على أمهاتها عن طريق الموجات الصوتية المنخفضة التردد، أما الأبقار فعلى الغالب تستخدم الموجات المرتفعة التردد حين تتحدث فيما بينها.وفي يومنا هذا يقوم العلماء بشكل جاهد لفك شفرة لغة الحيوانات، حيث يحاول الخبراء من معهد ماساتشوستس وشركة جوجل ابتكار معادلة قادرة على معرفة ما يكمن وراء أي لغة.وأثناء الدراسة لاحظ العلماء أن هناك أوجه تشابه معينة بين الأصوات التي يتم إصدارها، وهذا ما سيعتمد عليه الباحثون في عملهم.ويشارك في البحث الأفيال والحيتان، والسبب هو قدرتها العالية على التواصل مع بعضها البعض والحجم الكبير لأدمغتها.ويعتزم الخبراء الحصول على النتائج باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.