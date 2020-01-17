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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

قيادي بالوفد: إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لا يخالف اللائحة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:22 م
الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة
إسلام نصير
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أكد الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد المزمع انعقادها في مطلع شهر فبراير المقبل هو أمر استحدثه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ولم يعترض عليه أحد من أعضاء الهيئة العليا خلال عرضه في الاجتماعات الأخيرة.

وأضاف "يمامة" في تصريحات لـ«الدستور»، أن ما جرى العمل به طوال العهود السابقة داخل «بيت الأمة» هو إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب طوال مدة انتخاب الهيئة العليا وتصل إلى 4 سنوات، لافتًا إلى أنه لا يوجد نصًا في اللائحة الداخلية للحزب يحدد مدة انتخاب المكتب التنفيذي.

وأوضح يمامة أن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي لا يخالف اللائحة، لكنه يستوجب استحداث نص يحدد مدة انتخاب المكتب التنفيذي باللائحة الداخلية بسبب مخالفة ما جرى العمل به طوال العهود السابقة منعًا لحدوث أي خلافات داخلية بالحزب.

وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة المنظمة للعمل داخل الحزب.

وترشح 22 عضوًا بالهيئة العليا حتي الأن، من بينهم المرشحين على منصب نواب رئيس الحزب هم: حسين منصور وعبد العزيز النحاس ومحمد عبده وخالد قنديل وهانى سرى الدين وعمرو أبو اليزيد وسليمان وهدان، بينما ترشح فقط على منصب السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى، ومن المرجح فوزه بمنصب السكرتير العام بالتزكية.

أما المرشحون على منصب سكرتير مساعد الحزب، فهم كل من طارق تهامى وكاظم فاضل ومحمد فؤاد وعباس حزين وأنور بهادر وعصام الصباحى، كما ترشح على منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وترشح على منصب أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، كما أن 7 أعضاء ترشحوا كأعضاء للمكتب التنفيذى ليتم اختيار 4 منهم فقط بالانتخابات، وهم محمد الزاهد وصفوت عبد الحميد وأحمد جاويش ومحمد حلمى سويلم وعيد هيكل وحاتم رسلان.

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