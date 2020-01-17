روسيا تعلن مقتل 50 مسلحًا في إدلب بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من القوات المسلحة السورية تصدت لسلسلة من الهجمات في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال البلاد، قتل فيها 50 مسلحًا.وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، دعت اليوم، لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين".بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل متشددة شنت هجومًا معاكسًا على محاور ريف إدلب الشرقي، تمكنت خلاله من السيطرة على قرية تل مصيطف وتل خطرة، كما دمرت الفصائل المقاتلة دبابة وعربة bmp، واستولت على دبابتين وعربة bmp إضافة إلى ذخائر متعددة، خلال الاشتباكات.وعلى صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة والتنظيمات المتشددة من جهة أخرى، في محاور أبوجريف والذهبية بالقرب من كتيبة الدفاع الجوي المهجورة غرب أبوالضهور.