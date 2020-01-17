رئيس مركز قطور يطالب المواطنين بعدم البحث عن الآثار أسفل بالوعات الصرف

وصلت لجنة من هيئة الآثار ترافقها قوة من الشرطة، شهد موقع الهبوط الأرضي لبالوعات الصرف الصحي، بشوارع قرية نشيل التابعة لمركز قطور بالغربية، بالإضافة لأجهزة مجلس المدينة.من جانبه قال اللواء محمد المجبر رئيس مجلس المدينة، إن أجهزة المجلس تتعامل مع حالة الهبوط الأرضي للبالوعات، لمعرفة أسباب هبوطها علاوة على أعمال كسح المياه وعدم تراكمها لتسيير المرور في الشارع.وطالب أهالي القرية بعدم الانسياق وراء شائعات وجود سراديب أثرية على عمق ٥ أمطار أسفل المسجد وأسفل البالوعات لحين الفصل من المختصين بها.كانت حالة من السخط والغضب سادت بين أهالى قرية نشيل التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، بعد هبوط بالوعات الصرف الصحي أسفل مياه الصرف مما يهدد بكارثة.وقال أحمد صالح من أهالي القرية، إنهم فوجئوا بهبوط أرضى في بلاعات الصرف الصحي داخل مياه الصرف، مطالبا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بسرعة إنهاء تلك الأزمة فورا ومحاسبة المقصرين، قبل أن تحدث كارثة.فيما قال توفيق حسين من اهالى القرية، إن الأهالي قاموا بإرسال عدة شكاوى إلى شركة المياه والصرف الصحى بالغربية، لكن دون جدوى مطالبا بسرعة التحرك حتى لا تحدث كارثة.