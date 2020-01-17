القبض على شقيق مفتي داعش في الموصل بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتي تنظيم "داعش" في مدينة الموصل الذي ألقي القبض عليه مؤخرًا.وذكرت الخلية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - أن "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على الداعشي الذي كان يعمل مسئولًا فيما يسمى بالأمنية وهو شقيق "مفتي داعش".وأضافت أنه "ضبط بحوزته جهاز موبايل مع شرائح اتصال تعود لمن يسمى مفتي داعش حسب اعترافه".