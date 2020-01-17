كندا تطالب بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

طالبت كندا، اليوم، إيران بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا.وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد طالب فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم، بتحقيق شامل حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران.ودعت الخارجية الإيرانية دول ضحايا الطائرة الأوكرانية لعدم تسييس القضية، فيما قال الجيش الأمريكى يوم أمس الخميس، إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في 8 يناير على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.