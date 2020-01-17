«الفراشات لا تعيش هنا».. رواية نفسية عن العلاقات المتشابكة

تصدر عن دار العين للنشر٬ رواية "الفراشات لا تعيش هنا" من تأليف آية البحقيري، وهو عملها الإبداعي الأول، بالتزامن مع دورة معرض الكتاب الـ51.تدور الرواية حول العلاقات المعقدة المتشابكة فى مزيج من الحب والكره وفى تحليل نفسى شيق لثلاث شخصيات وهى: ليلى - زوجها يوسف - يحيى ابنهما.وعن الرواية، ففى نهاية الثمانينيات تعيش ليلى مع أمها وأختها فى إحدى القرى وهى أسرة فقيرة٬ لا تتميز إلا بجبروت الأب الذى لا يعمل ويضرب زوجته دائمًا ثم يُجبرها على العلاقة الحميمة بشكل حيوانى. وفى هذا الجو تنشأ ليلى وهى تكره أباها وتتمنى عدم وجوده فى البيت. وبالفعل يخرج الأب ذات يوم ولا يعود للبيت تاركًا زوجته وابنتيه وحدهما ما يضطر الأم إلى العمل وتدفع بـ ليلى للعمل عند بقال عجوز.يستغل البقال العجوز براءة ليلى واحتياجها للمال فيبتزها جنسيًا حتى إذا وصلت لمرحلة البلوغ طردها فجأة من العمل، حيث تقابل فتاة تغرى ليلى بالعمل بجسدها٬ ولكن ليلى ترفض وتصر على الاجتهاد والتعلم٬ وبالفعل تنجح فى دخول كلية الطب وتنتقل – تاركة أمها وأختها – إلى مدينة المنصورة وتلتحق بالمدينة الجامعية وتختلط بأوساط المدينة وفيها تخرج مع صديقة لها فتقابل هاشم – حبيب صديقتها – وتعجب به.وتنجح ليلى فى اقتناص هاشم لنفسها، ولكنه بعد فترة يكرهها ويتهرب منها ولكنها – بسبب اضطراب نفسيتها وكرهها لأبيها – تطارده فى كل مكان وتحط من كرامتها حتى أطلق عليها الجميع "كلبة هاشم". بينما هاشم حرر ضدها محضرا بعدم التعرض ثم سافر خارج البلاد. ثم تقابل يوسف ذلك الشاب الذى يحبها – دون أن تبادله المشاعر – ويتزوجها على الرغم من رفض أمه لهذا الزواج ويُنجب منها ولدين – الكبير هو يحيى الذى يحكى أحداث الجزء الأخير من الرواية – وتزداد نفسية ليلى سوءًا حتى تدمن الكحوليات ويتزوج يوسف من امرأة أخرى.