جديد دار المعارف: «أيام بغداد» و« ثقوب في جدار الأحزاب المصرية»

تشهد دار المعارف خلال الأونة الأخيرة حالة من النشاط على مستوى الإصدارات ما بين الرواية والكتب السياسية، والتى صدرت وتشارك بها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ"51"، والذي تنطلق فعالياته يوم 22 من يناير الجاري، أبرزها:رواية «أيام بغداد» للكاتب الروائي خليل الجيزاوي عن سلسلة روايات المعارف التي صدرت مؤخرًا عن دار المعارف للنشر والتوزيع بالقاهرة، وهي الرواية السادسة في مشروع الجيزاوي الروائي.فى الوقت نفسه، صدر حديثًا عن دار المعارف كتاب بعنوان «ثقوب في جدار الأحزاب المصرية» للكاتب الصحفى علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين إعلام شباب حزب التجمع، ليقدم توصيفًا لأزمة الحياة الحزبية بشكل شامل، ولم يكتفِ فقط بالحديث عن الأزمات التي لخصها في 9 فصول، بل وضع حلولًا مختصرة لتجاوزها.كما يصدر قريبًا ضمن منشورات دار المعارف، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، رواية جديدة بعنوان "زحام الموت" للكاتب الشاب على حلبى.