ماعت تنظم جلسة محاكاة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة محاكاة عن أقسام بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلم في جنوب السودان، خلال اليوم الثاني للبرنامج التدريبي "اقتراب حقوق الإنسان في عمليات دعم السلم".وخلال المحاكاة أوصت قسم حماية الأطفال بالبعثة بإنشاء مراكز صحية نفسية لمساعدة الأطفال. فيما تطرق قسم حقوق الإنسان بالبعثة إلى آليات الرصد والرقابة لعدد من الانتهاكات المختلفة المتعلقة بالعنف الطائفي والقبلي. أما عن قسم حماية المدنيين في البعثة فقد أوصى باتخاذ عدد من الإجراءات المباشرة، مثل ترحيل المتضررين إلى أماكن آمنة وتزويد المصابين بالأدوات الطبية والمواد الإغاثية اللازمة.وخرج قسم الشرطة التابع للبعثة بدوره بتوصيات لفرض حظر تجوال في منطقة الهجوم حتى تنتهي التحقيقات. وطالبوا بتفعيل استراتيجية الإنذار المبكر لتجنب أي وضع مماثل. وناشد المكون العسكري بضرورة توسيع ولاية البعثة للتدخل بأي شكل من الأشكال لحماية أرواح المدنيين، ودعم قدرات الجيش الوطني للتصدي الوضع الأمني العام.جدير بالذكر أن جلسة المحاكاة تأتي في إطار النسخة الأولى من البرنامج التدريبي "اقتراب حقوق الإنسان في عمليات دعم السلم" والذي تعقده مؤسسة ماعت في الفترة بين 16 إلى 19 يناير لمجموعة من شباب جنوب السودان.