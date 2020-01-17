صفية القباني تفوز بمقعد نقيب التشكيليين

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، اليوم الجمعة، نتائج فرز الأصوات في الانتخابات على منصب النقيب، وتصدرت الدكتورة صفية القباني نسبة التصويت على مقعد النقيب بفارق 21 صوتًا عن الفنان طه قرني."القباني" حصلت على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير في 1988، ثم واصلت دراستها الأكاديمية حتى حصلت على ماجستير الفنون الجميلة من شعبة جداري بعنوان "الجداريات المصرية القديمة والاستفادة من بعض رموزها في الجداريات المصرية الحديثة" منذ عام 1993، حتى حصلت على الدكتوراه بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير شعبة جداري، بعنوان "الحفاظ على التصوير الجداري من خلال أساليب التصوير الحديثة" بجامعة حلوان في 1996.وبدأت مشوارها المهني معيدة بكلية الفنون الجميلة في 1993، ثم مدرسا مساعدا بالكلية نفسها، لتواصل وتصبح مدرسا بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1997، ثم أستاذا مساعدا بقسم التصوير شعبة جدارى 2002، لتتدرج وتصبح أستاذ التصوير الجداري قسم التصوير في 2007، ثم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2009: 2012، كما شغلت العديد من المناصب بالكلية حتى تولت منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.