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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:23 م
حبس
حبس
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تجري النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإعادتها لأصحابها عقب مساومتهم بدفع أموال مقابل استرجاعها وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط تلك العصابة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا وورود معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات، مفادها أن كلًا من"م. ن. ع" 29 سنة سائق ومقيم فى الساحل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3909 لسنة 2013م 15 مايو "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفيذ عليه قضيتين و2 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالى حبس سنتين و6 أشهر و"م. س. خ" 38 ومقيم الصف جيزة والسابق اتهامه فى القضية رقم 1154 لسنة 2004م الصف جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1349 لسنة 2018م الصف جيزة " تبديد" والمقضى فيهما بالحبس سنتين بجلسة 28-1-2018م.

ويكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب على النحو التالي:
السيارة رقم "ور ج 7435" ماركة شيفروليه نقل بيضاء اللون موديل 2017م والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 28971 لسنة 2019م جنح البساتين بتاريخ 31-12-2019م وبلاغ من "م. م. م"، 41 سنة سائق ومقيم محافظة الفيوم، والسيارة رقم "هـ ط ع 238" ماركة فيات أونو حمراء اللون موديل 1994م، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم "6278 لسنة 2019م جنح الخليفة بتاريخ 10-9-2019م بلاغ "ا. ع. ع" 54، موظف ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم، والسيارة رقم "هـ س ن 278 ماركة هيونداي ذهبي اللون موديل 2006م" والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 342 لسنة 2020م جنح مصر القديمة بتاريخ 8-1-2020م بلاغ من "ا. ف. ع"، 40 سنة مهندس بمصر القديمة، والسيارة رقم "أ ق ب 8143 ماركة شيفروليه نقل بيضاء اللون موديل 2015م". 
والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 24 لسنة 2019م أحوال قسم المعصرة بتاريخ 22-12-2019م بلاغ من"ر. ا. إ" 53 سنة ومقيم 76 شارع محمود مغربي ـ دائرة قسم شرطة المعصرة، والمعثور عليها بمعرفة مالكها بتاريخ 3-1-2020م، والسيارة رقم "د م ص 674 ماركة متسوبيشى نقل بيضاء اللون موديل 1999م"، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3250 لسنة 2019م جنح حلوان بتاريخ 13-11-2019م والمعثور عليها بمعرفة مالكها بتاريخ 18-11-2019م.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات من الأولى إلى الثالثة بمكان إخفائها، وأضافا بسابقة قيامهما بمساومة مالكي السيارتين الرابعة والخامسة وإعادتها لهما نظير مبلغ مالى 40 ألف جنيه للسيارة الرابعة، 20 ألف جنيه للسيارة الخامسة.

وباستدعاء المجني عليهم من الأول إلى الثالث تعرفوا على السيارات المستولي عليها واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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