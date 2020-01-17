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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تمنح تعويضات مؤقتة لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:23 م
جستن ترودو
جستن ترودو
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قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم، إن بلاده ستبدأ في منح عائلات الأشخاص الذين قُتلوا في إسقاط رحلة الطيران الأوكرانية بالقرب من طهران الأسبوع الماضي، المساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة، مشددا على أنها مجرد خطوة أولى على طريق دفع إيران إلى تعويض عائلات الضحايا.

وقال ترودو- خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا، صباح اليوم، "أريد أن أكون واضحا، نتوقع من إيران تعويض هذه الأسر". وأضاف "لكنني قابلتهم، لا يمكنهم الانتظار أسابيع. يحتاجون إلى الدعم الآن".

وأضاف رئيس الوزراء أنه من بين 176 راكبا وطاقم الطائرة الذين قتلوا، كان 57 مواطنا كنديا و29 من المقيمين الدائمين. وقال إن الحكومة ستمنح هذه الأسر 25 ألف دولار، لكل ضحية، للمساعدة في الاحتياجات العاجلة مثل ترتيبات الجنازة، وأنه يتوقع إعادة الرفات الأولى للكنديين الذين قتلوا في الحادث إلى وطنهم "في الأيام المقبلة".

يأتي آخر تحديث لترودو في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، عُمان لحضور اجتماع نادر وجها لوجه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عقب كارثة الأسبوع الماضي بالقرب من طهران. وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012.

وأعلن ترودو أن وزير الخارجية الكندي يلتقي اليوم نظيره الإيراني في مسقط.

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