الأنبا بطرس يزور كنائس إيبارشية أبوقرقاص

زار الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك كنائس اليوم إيبارشية أبو قرقاص.تأتي الزيارة في إطار تفقد شئون رعايا الإيبارشية الجديدة، حتى يتسنى للأنبا بشارة المطران المنتخب لإيبارشية أبو قرقاص من معرفة موقع كل رعية، وأيضًا معرفة رعاة هذه الكنائس، وتأتي كنيسة مارجرجس وماربولس بمنهري بأبو قرقاص من أبرز الكنائس التي زارها أصحاب النيافة.جدير بالذكر أن سينودس الأقباط الكاثوليك كان قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة- إيبارشية أبو قرقاص، كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.