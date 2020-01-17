إغلاق ميناء الزويتية النفطي فى ليبيا احتجاجا على التدخل التركي

ذكرت قناة «العربية» نقلا عن مراسلها أن ليبيين أغلقوا ميناء الزويتينة النفطي احتجاجا على التدخل التركي.وقالت وسائل إعلام محلية إن اعتصاما بدأ في محيط ميناء الزويتينة النفطي ومناطق أخرى من الهلال النفطي لأهالي قبائل برقة للمطالبة بإقفال الموانئ النفطية وإيقاف تصدير النفط احتجاجًا على استخدام وارداته من قبل حكومة الوفاق لجلب الاستعمار التركي ودعم وتمويل الميليشيات.ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الوكيل الملاحي بمينائي زويتينة والبريقة "أحمد بشير" قوله إنه تم إيقاف تصدير النفط عن طريق ميناء الزويتية وإقفاله من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن إقفال ميناء الزويتينة سيلحقه إقفال ميناء البريقة النفطي.وتابع: "سبب إقفال الموانئ وبحسب القبائل يكمن في تمويل حكومة طرابلس به للحرب، وتجرى الآن اجتماعات بالخصوص وتحديد مصير هذه الموانئ".