ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة في الساحل والمقطم

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل ثلاجتين بالساحل والمقطم، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط "م. ا"، صاحب ثلاجة بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية الدواجن المجمدة، الجبنة الرومى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل الثلاجة على 57 كيلو قطع دواجن (أوراك، شيش، دبوس)، 20 كيلو جبنه رومى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.كما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط "أ. م"، 34 سنة، مسئول عن ثلاجة كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية، لحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل الثلاجة على 1.200 طن ( كبدة، لحوم، سجق، مفروم، برجر) بدون فواتير، 100 كيلو (لانشون، كبدة، مفروم، سجق) منتهية الصلاحية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.