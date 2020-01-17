ظافر العابدين يستعد للجزء الثانى من «عروس بيروت».. والعرض فى سبتمبر المقبل

يستعد الفنان ظافر العابدين للسفر إلى تركيا، للتحضير للجزء الثانى من مسلسل «عروس بيروت»، المقرر بدء تصوير أول مشاهده فى أواخر شهر يناير الجارى، حيث تراجعت الشركة المنتجة عن إرجائه إلى عام ٢٠٢١، خاصة بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول.وقال مصدر لـ«الدستور»، إن الشركة المنتجة أقامت معسكرًا مغلقًا لأبطال المسلسل فى تركيا منذ ١٥ يومًا، فيما فرضت إطارًا من السرية على أحداث الجزء الثانى.وأضاف أن الجزء الجديد سيشهد العديد من المفاجآت فى العلاقة بين «ثريا»، التى تجسدها الفنانة كارمن بصيبص، و«فارس»، الذى يجسد دوره ظافر العابدين، فى إطار من الإثارة والتشويق، فيما منعت الجهة المنتجة الفنانين المشاركين من الحديث للصحافة عن تفاصيل العمل لتوفير عنصر المفاجأة للجمهور. وقررت الجهة المنتجة عرض المسلسل فى سبتمبر المقبل، ورفعت عدد الحلقات من ٨٠ إلى ٩٠ حلقة. وكشف مصدر آخر عن تصوير أحداث الجزء الثانى لمدة ٣ أشهر فى تركيا، على أن يتم إرجاء مشاهد التصوير بلبنان لحين انتهاء الأزمة التى يمر بها حاليًا، لافتًا إلى أن تصوير الجزء الجديد يستغرق ثمانية أشهر. ويشهد الجزء الجديد انضمام ١٠ فنانين إلى فريق العمل، وتتفاوض الجهة المنتجة معهم حاليًا لإنهاء التعاقد قبل الإعلان عن انطلاق التصوير رسميًا. وخرج كل من ظافر العابدين وكارمن بصيبص من حسابات دراما رمضان ٢٠٢٠، واعتذرا عن عدم المشاركة فى أى عمل درامى خلال هذه الفترة، لانشغالهما بتصوير «عروس بيروت»، وذلك بناء على طلب الشركة المنتجة. وعرض مسلسل «عروس بيروت» على شاشة قناة «إم بى سى ٤»، وحقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا فى العالم العربى، وهو النسخة العربية من مسلسل «عروس إسطنبول». وفى سياق آخر، ينتهى ظافر العابدين قريبًا من آخر مشاهده فى فيلم «العنكبوت» مع النجم أحمد السقا، الذى يخوض به ثانى تجاربه السينمائية بعد فيلم «أبوشنب» مع النجمة ياسمين عبدالعزيز فى ٢٠١٦. ويشارك فى بطولة «العنكبوت» يسرا اللوزى وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبدالوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير. كما انتهت بالفعل كارمن بصيبص من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم «العارف» الذى تشارك فى بطولته أمام النجم أحمد عز، والمقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، وهو من إنتاج شركة «سينرجى فيلمز».