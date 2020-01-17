هنادى مهنا تقاطع الدعاية لـ«بنات ثانوى» بعد تجاهلها فى التتر

على الرغم من السعادة التى أبدتها الفنانة الشابة هنادى مهنا بمشاركتها فى موسم منتصف العام السينمائى بفيلم «بنات ثانوى»، فإن مشكلة تتعلق بـ«التتر» جعلتها تحجم عن الحديث عن العمل بعد عرضه.وبدأت الأزمة مع العرض الخاص للفيلم، حيث لم تظهر الفنانة أى استياء من التتر فى حينه، بل على العكس تحدثت لأكثر من قناة فضائية عن تفاصيل شخصيتها فى العمل، وعن تعاونها مع أبطاله، لكن بعدها امتنعت عن المشاركة فى الدعاية للفيلم من خلال حضور عروضه فى دور السينما لمشاهدته مع الجمهور.ولم تحضر «هنادى» الندوات وحفلات التكريم فى المواقع والصحف، وتوقفت عن نشر أى أخبار عن الفيلم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى.وقال مصدر مقرب من أسرة الفيلم، لـ«الدستور»، إن «هنادى» تعرضت لصدمة أغضبتها من منتج العمل حين رأت اسمها على التتر، إذ إنها كانت قد اتفقت معه على وضع الاسم ضمن الأبطال الرئيسيين، لكنها فوجئت بأنه جاء ضمن الأبطال بحسب الظهور.وأضاف المصدر أن «هنادى» كادت تدخل فى أزمة مع المنتج لولا خطيبها الفنان أحمد خالد صالح، الذى نصحها بتجاوز الأمر والتركيز فى مشروعاتها الفنية المقبلة، وهو ما حدث بالفعل إذ إنها تعمل حاليا على قراءة نصوص سينمائية بجانب تصوير مسلسل «ملاك» مع الفنان كريم فهمى وأيتن عامر، المقرر عرضه رمضان المقبل.ومن المرجح أن تشارك «هنادى» فى مسلسل «البرنس» مع الفنان محمد رمضان، بعد أن رشحها مع المخرج محمد سامى لتقديم شخصية رئيسية، وهو الأمر الذى سيعلن عنه رسميًا خلال أيام.كانت هنادى مهنا قد احتفلت بارتباطها بالفنان أحمد خالد صالح، وهو الخبر الذى لاقى متابعة على مواقع التواصل الاجتماعى لشعبية الفنانة الشابة التى حققتها فى العام الماضى من خلال مشاركتها فى مسلسلات «بركة» مع عمرو سعد و«زلزال» مع محمد رمضان و«حكايتى» مع ياسمين صبرى.