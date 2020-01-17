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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

عرس أدبى بـ«ثقافة أسيوط»: سلسلة لقاءات لـ«شعراء منفلوط»

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:56 م
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
حسام الضمراني
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من اللقاءات الأدبية بفرع أسيوط، وقدم بيت ثقافة منفلوط أمسية شعرية ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بمنفلوط برئاسة الشاعر محمد أبوشناب وبحضور كوكبة من الشعراء الكبار، بمشاركة شعراء النادى وأحمد الخطيب، فتحى الصومعي، جمال عطا، أحمد البدرى، روماني يسري والأديب محمد قبيصى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بأبوتيج.

جاء ذلك بمشاركة شعراء نادى أدب منفلوط ورئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط الأديب، وحضور الأديب على عبدالرازق رئيس مجلس إدارة نادى أدب أسيوط، والدكتور يحيى محمد محمود والمبدع الدكتور طه على عبدالرازق؛ ولفيف من جمهور الشعر وبحضور الإعلامي أحمد على صالح، وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم اللقاء بمناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر.

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