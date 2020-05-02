ازدهار التجارة الإلكترونية في ظل أزمة كورونا

لقد أحدث التطور التكنولوجي والإنترنت تغيرات جذرية في المعني الأساسي للتجارة، فالتجارة الإلكترونية في تنامي مستمر وقدرات البائعين تتطور بشكل مذهل لتلبية كافة احتياجات المشترين بالرغم من القيود الجغرافية، ليصبحهذا القطاع يدر الملايين من الدولارات ويفتح آفاق جديدة في الأسواق العالمية.

ينجذب الكثير من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت بسبب المزايا التي يقدمها، ويتوقع الخبراء أن الإيرادات الإجمالية للتسوق عبر الإنترنت ستزداد بشكل كبير للغاية خلال السنوات القليلة القادمة، كما يتوقعوا أن تنمو بقوة خاصة هذا العام بسبب فيروس كورونا.

فيروس كورونا يزيد من الاقبال على المتاجر الإلكترونية

لقد مر حوالي أربعة أشهر منذ أن أعلنت الصين رسميًا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين، تفشي الفيروس بوتيرة سريعةوعلى نطاق عالمي وانعكست تأثيراته على الحياة اليومية العادية، على الرغم من التدابير الاحترازية القاسية وعمليات الإغلاق التي اتخذتها الكثير من الحكومات للتصدي لانتشار الفيروس.

وانعكست تلك الاضطرابات الناجمة عن الفيروس سلبًا على الكثير من الأعمال، في حين تكافح العديد من الأعمال لتقليص الأضرار الاقتصادية هناك فرص للآخرين للازدهار، أحد تلك الأعمال التي ازدهرت في تلك الأزمة هي التجارة الإلكترونية، حيث تزايد اقبال الناس على التسوق عبر الإنترنت لتوفير جميع أنواع السلع الضرورية التي تأتي إلى منازلهم دون الاضطرار إلى الخروج متجنبين المتاجر الفعلية، وبهذا أصبحت التجارة الإلكترونية الطريقة المثالية للتسوق لاسيما في الوقت المضطرب.

مع تحول الكثير من الشركات إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الأوقات المضطربة، يأمل الكثيرون في أن وجود التجارة الإلكترونية قد يحد من التأثير الضار لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

أظهرت بيانات مؤخرًا أن حجم تجارة التجزئة المادية انكمشت بنسبة 35%، في حين سجلت التجارة الإلكترونية زيادة بنسبة 52% في المبيعات عبر الإنترنت، كما شهدت زيادة في عدد المتسوقين عبر الإنترنت منذ بدء انتشار الفيروس بنسبة 8.8%، وتشير التوقعات أن تنمو التجارة الإلكترونية بنسبة كبيرة هذا العام.

يقول خبراء السوق أن أزمة فيروس كورونا قد تلقي بظلالها الإيجابية على الأسواق الإلكترونية، لأنها جذبت فئة كبيرة من الذين لا يتمتعون بالخبرة في استخدام منصات التسوق الإلكتروني والذين لا يفضلون استخدامها، الأمر الذي سيعطي ثقة أكبر في نفوس الكثيرين في التسوق الإلكتروني في المستقبل وسيساعد على نموه بوتيرة أسرع.

على بابا وأمازون وإي باي عمالقة التجارة الإلكترونية

هناك العديد من المنافسين الذين يعملوا في التجارة الإلكترونية، ولكن يوجد ثلاثة مواقع هم عمالقة التجارة الإلكترونية وهم على اكسبريس وأمازون وإي باي، الذين يعملوا في قطاعات متجانسة ومتكاملة ومتوازية ليوفروا تجارب مستخدم مميزة.

عند تقييم متاجر على اكسبريس نجد أنه يدير أكبر سوق عالمي عبر الإنترنت من حيث الحجم، نظرًا لما يشمله من مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية للغاية، حيث أن معظم البائعين على الموقع هم من الشركات المصنعة، ويتميز بعدم وجود تكلفة أو رسوم مسبقة يدفعها المشتري وبالتالي يمكنك اختبار المنتجات دون التزام مالي كبير.

سوف تخلق المتاجر الإلكترونية نمطًا جديدًا للتسوق بسبب المزايا التي تتمتع بها أهمها، حيث تساعدك على توفير المزيد من المال، لأنها تقدم سعرًا أقل من المتاجر الفعلية، كما يمكنك مقارنة الأسعار بطريقة أبسط وأسرع، المتاجر الإلكترونية توفر الآلاف السلع والبضائع بما يتناسب مع ميزانيتك ومتطلباتك، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والمجهود فيمكنك زيارة العديد من المتاجر دون مغادرة المنزل، ويتم تسليم المنتجات المشتراة إلى باب منزلك مباشرة.