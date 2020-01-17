التحقيق مع صاحب مخزن أدوات كهربائية مغشوشة بالأزبكية

تجري النيابة العامة التحقيق مع صاحب مخزن أدوات كهربائية بالأزبكية ضبط بحوزته أدوات كهربائية مغشوشة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط "ا. ب. ح"، 35 سنة، مسئول عن مخزن أدوات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة ووضع استيكرات مدون عليها صنع فى إيطاليا غاشا بذلك جمهور المستهلكين.وعثر بداخل المخزن على" 1500 متر خرطوم فلكسيل حراري، 180 قطعة أدوات كهربائية ( مفتاح كهربائى، فيشه، 2000 استيكر خاص بالخراطيم، 2 ختم مطبوعا عليه شيللر للتوكيلات والتوريدات، 1 دفتر مطبوع عليه شيللر للتوكيلات التجارية، 20000 متر سلك حراري"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.