انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع أخشاب فى 6 أكتوبر

يجري المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق شب بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الأولى فى مدينة السادس من أكتوبر عقب انتدابه من قبل النيابة العامة لفحص موقع الحريق وكتابة تقرير عنه لتحديد أسباب الحريق.تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أخشاب فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، حيث تم منع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وأجريت عملية إخماد الحريق.وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق، لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.