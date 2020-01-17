اقتصادي يعلق على وصول التعاون بين مصر والبنك الدولى لـ8 مليارات دولار

علق الدكتور إبراهيم مصطفى، مستشار أول سابق بوزارة الاستثمار، على وصول حجم التعاون بين مصر والبنك الدولي إلى 8 مليارات دولار، قائلًا: "إن التعاون بين مصر والبنك الدولي ليس وليد اللحظة، إنما هو تعاون وثيق ومنذ زمن"، مشيرًا إلى أنه كل عام يحدث تجديد للمشروعات التي يتم تمويلها من البنك الدولي، سواء تمويل مشروعات أو حتى تقديم معونات فنية من خلال رفع كفاءات العاملين بالجهاز الحكومي.وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، مع الإعلامية سارة حازم، أن أهمية زيارة وفد من البنك الدولي إلى مصر تأتي في إطار استمرار التفاهمات بين الطرفين وعرض لأهم النتائج الخاصة ببرنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي تم خلال الثلاث سنوات الماضية.كما أوضح أن زيارة وفد من البنك الدولي تتمثل في استعراض المؤشرات الاقتصادية الكلية لتحقيق معدلات نمو بقيمة 5.6% وغيرها من المؤشرات الإيجابية، بإلاضافة إلى استعراض رؤية مصر في المرحلة المقبلة بشأن الاستصلاح الهيكلي، والتي تعد المرحلة الثانية من الإصلاح، سواء بشأن تحسين بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وميكنة الإجراءات الحكومية واستمرار تحسين جودة الخدمات الطبية والتعليم واستهداف معدلات منخفضة للفقر في الفترة المقبلة.