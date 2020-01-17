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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تفرض عقوبات على قائد فى الحرس الثورى الإيرانى

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:03 م
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
وكالات
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أعلن المبعوث الامريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، اليوم الجمعة، أن واشنطن أدرجت القائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن شافاربور في قائمتها للعقوبات، بسبب ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة "لدوره في قمع التظاهرات" في بلاده.

وفى وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن النظام الإيراني يفقد شرعيته كل يوم ويجب عليه أن يخضع لإرادة شعبه.

وأشار بومبيو في بيان، إلى أن "نظام طهران يعتقل من يكشف الحقيقة بدلًا من محاسبة المسئولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية"، مؤكدا أن المجتمع الدولي عليه محاسبة إيران على إسقاط الطائرة المنكوبة.

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