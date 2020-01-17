لأول مرة.. ورشة مجانية فى الديكور بالثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، ورشة مجانية فى " الديكور السينمائى"، فى السادسة مساء الإثنين المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.وقال الناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه تقام لأول مرة بالمركز ورشة مجانية فى "الديكور السينمائى" للهواة ومحبى فن الديكور، تحت إشراف مهندس الديكور شادى العنانى، وذلك بهدف المساهمة فى تواجد جيل جديد من الموهوبين والمبدعين فى فن الديكور السينمائى.وتسهم الورشة في إتاحة الفرصة للتعرف على المناحي الإبداعية المختلفة، التي تصاحب تحويل النص الدرامي إلى عناصر مرئية.