«الصحفيين» تغلق باب الاشتراك فى مشروع العلاج 30 يناير

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج نهاية يناير الجاري، ولن يفتح مرة أخرى إلا نهاية العام لاشتراك ٢٠٢١.وأضاف عبدالمجيد، فى تصريحات صحفية أنه تيسيرًا على الزملاء تم فتح التقسيط للراغبين بواقع ١٥٠ جنيها للاشتراك للأسرة، والمبلغ المتبقي بحسب عدد الأسرة يسدد على ٣ أشهر.ويقبل الاشتراك بشكل استثنائي في الحالات التالية فقط:١- السماح للمقبولين في لجنة القيد الجديدة بالاشتراك.٢- إضافة المولود الجديد في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من الميلاد.٣- إضافة الزوج أو الزوجة الجدد بشرط أن يكون العضو الأصلي مشتركا في المواعيد القانونية.