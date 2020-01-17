خبير يستعرض نتائج اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن مسودة اتفاق 15 يناير بواشنطن خرجت بست نقاط أساسية سوف يصدر بصددها اتفاق شامل ونهائى في اجتماع واشنطن 28 يناير القادم، وتجرى خلال الأيام القادمة مشاورات ومباحثات فنية وقانونية للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق، ومن المتوقع أن تشمل المناقشات 5 من الموضوعات، وهى قواعد الملء الأولى والأول والمتكرر، وآلية التعاون فى التشغيل، وكميات التصرفات المائية للنيل الأزرق أثناء وبعد الملء، وقواعد التدابير المناسبة لتخفيف أثر الجفاف أو الجفاف الممتد على مصر والسودان، وآلية فض المنازعات.وقال أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، لـ"الدستور"، إن لجنة فض المنازعات تستهدف البت وحل أى خلافات تنشأ مستقبلًا، وهو متوقع، وأن تكون هناك جهة تحكيم، خاصة أن إثيوبيا لها أهداف تاريخية، لافتًا إلى أن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية يستلزم موافقة الطرفين في العدل الدولية، لأن السد يمثل خطورة كبرى ومجلس الأمن يلزم الجميع برغبة أمريكا، وهو قادر على وقف السد وإلزام إثيوبيا.كانت وزارة الموارد المائية والرى قد أعلنت أنه تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وتلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتب على ذلك، وسوف يتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار في مشاورات الأسبوعين القادمين"، وأن هناك نقاطًا عديدة ومهمة سيتم استكمال التباحث الفنى والقانونى حولها من خلال إطار زمني محدد في خلال الأسبوعين المقبلين، ينتهي باجتماع واشنطن أواخر شهر يناير.