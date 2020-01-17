الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ «صين واحدة»

حثت الصين، الولايات المتحدة، على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الجانبين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، في تصريح اليوم الجمعة، تعليقا على إبحار سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان أمس: "إن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامة أراضيها، وهي القضية الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية- الأمريكية".وأضاف المتحدث: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بطريقة حكيمة ومناسبة، حتى لا تضر العلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".