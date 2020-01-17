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رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

مصطفى البلكى يشارك بمعرض الكتاب.. طبعة جديدة من «طوق من مسد»

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:49 م
طوق من مسد
طوق من مسد
آلاء حسن
طباعة
أعلن الكاتب الروائي مصطفى البلكي صدور طبعة جديدة من روايته «طوق من مسد» عن دار الإسلام للطبع والنشر، وتصميم الغلاف للفنان وليد ثابت، وذلك في إطار استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تقدم «طوق من مسد» عالمًا روائيًا انتفى فيه الأمان، فثمة دولة تقوم على دعامة أساسية هي جهاز البصاصين الذي يعد مفخرة السلطنة، وهذه الدولة تمثل جسمًا ضخمًا لكنه مترهل ينخر فيه الفساد، تسوده الرشوة، المحسوبية، الفقر المدقع، والثراء الفاحش وتتجاوز فيه الضرائب الباهظة والمحاصيل المحتكرة من قبل أفراد قلائل، كما تتجاور فيه بيوت الخطأ وهو عالم متهرئ يغص بالتناقضات المعقدة، والصراعات الضارية، لكنه عالم مدجن مهزوم.

المجتمع الروائي يتمحور حول السلطة، ومن ثم ينقسم لمجتمعين: أولهما عالم السلطة ورجالها وصراعهم على امتلاك القوة وكيفية إدارتهم البلاد وعلاقتهم بالرعية، وثانيهما عالم العوام من محكومى السلطة من صغار التجار والحرفيين والفلاحين والمهمشين أصحاب الاحتيال علي الرزق اليومى.

وجدير بالذكر أن الطبعة الأولى من «طوق من مسد» صدرت عام 2010 عن هيئة قصور الثقافة، وحصدت جائزة إحسان عبد القدوس لعام 2008 (الرواية المخطوطة)، فضلًا عن جائزة اتحاد الكتاب في الرواية لعام 2010.

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