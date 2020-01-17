رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

5 عادات غير صحية تتبعها المطاعم تضر بصحتك

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:47 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يعتمد الكثيرون في معظم وجباتهم على تناول الطعام فى المطاعم، الأمر الذى قد يعرضهم إلى خطر الإصابة بوعكات صحية ناجمة عن عدم التزام بعض المطاعم بمعايير الصحة العامة.

فيما يلى مجموعة من الممارسات غير الصحية التي تتبعها بعض المطاعم لتحسين مذاق مأكولاتها، وفق ما ورد فى صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- استخدام الملونات الصناعية
إن اللون الأحمر المستخدم في بعض الأطباق مشتق من قطران الفحم وهو مادة مسرطنة، وخاصة فى متاجر الحلويات الصغيرة والباعة المتجولين في محطات القطار ومواقف الحافلات.

2- المواد الحافظة
تستخدم المطاعم الصغيرة والباعة المتجولون في الوجبات السريعة مادة مضافة تسمى "بنزوات الصوديوم"، وهي مادة كيميائية تستخدم لحفظ الطعام، إلا أن نفس المادة تستخدم في حفظ عدد من المنتجات المنزلية الأخرى، مثل مناديل الأطفال والشامبو، لذا فإن وجود نسبة عالية من هذه المادة فى الطعام قد يضر بالصحة.

3- الشوى المفرط
 رغم أن الطعام المشوى صحى للجسم، فإن الإفراط في شوي الأطعمة يشكل خطرًا على الصحة، إذ يقول الخبراء إن الشوي الزائد قد يحطم المواد الغذائية الموجودة في الطبق ويغير المذاق، ويطلق غازات ضارة للقلب والأمعاء.

4- الملح الزائد
وفقًا لدراسة نشرت في مجلة أبيتايت، تبين أن مطاعم الوجبات السريعة تفرط في استخدام الملح في وجباتها. يحدث ذلك لأنهم يميلون إلى استخدام الكثير من الملح لتتبيل وجبات الطعام وتحسين نكهة الطبق. كما يستخدم الملح أيضًا في المضافات الغذائية وكمادة حافظة لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة، لذلك حتى الأطعمة التي لا تبدو مالحة، مثل المعجنات والكعك والخبز، يمكن أن تحتوي على الكثير من الملح. من المستحسن ألا تتجاوز الجرعة اليومية من الصوديوم أكثر من 2300 ملليغرام، أي نحو ملعقة صغيرة واحدة، يرتبط استهلاك الملح الزائد بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

5- إعادة استخدام بقايا الطعام
في حين أن المطاعم الراقية تتخلص ببساطة من طعام البوفيه الزائد، فإن المطاعم المتوسطة والصغيرة تعيد استخدام بقايا الطعام لزيادة هامش الربح. غالبًا ما يقومون بإعادة تسخين الطعام وإضافة طبقة من الزبدة أو الجبنة لجعلها تبدو لذيذة. وينصح بتجنب تناول بقايا الطعام لأنها عادة توضع في الثلاجة مع غيرها من المواد الغذائية، وهناك فرص لتعفنها وفسادها بسبب الأطعمة الأخرى، مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

منذ حوالي 20 ساعة

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار مصحوبة برياح

منذ يوم

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

الصور

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

image description

بدء مراسم دفن جثمان نادية رفيق بكنيسة سريان

image description

توافد ذوى نادية رفيق بكنيسة السريان

image description

صور جنازة الفنانة ماجدة الصباحى من مسجد مصطفى محمود

الأكثر قراءة

تفاصيل التحركات المصرية اليونانية لإفساد مخططات أردوغان في ليبيا

وفاة طبيبة ثالثة من ضحايا حادث المنيا

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

إنفوجراف

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

علامات في الأنف تنذر بالإصابة بالسرطان

8 خطوات لخفض الكولسترول بطريقة صحية

6 فوائد صحية وتجميلية لزيت جوز الهند

5 عادات غير صحية تتبعها المطاعم تضر بصحتك

الرئيس نيوز

ساكيلاروبولو على بعد خطوة لدخول تاريخ اليونان كأول رئيسة

بشرى ورونيت وملدريد في لجنة تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة

روسيا تدعو إيران ودول الخليج للجلوس إلى طاولة المفاوضات

وفاة طبيبة ثالثة بحادث طبيبات المنيا

منوعات

«فيسبوك» تحظر شركة إسرائيلية

ممرضة تقتل زوجها بـ«القطرة» وتُعاقب بالسجن 25 عامًا

شاب يعرض 12 مليون كلمة سر مسروقة للبيع عبر الإنترنت

ماركة أزياء شهيرة تتوقف عن استخدام جلد الكنغر

كشكول

أول تعليق لمدير مستشفيات عين شمس على حريق سكن الطبيبات

قرارات هامة للجنة الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي

التعليم العالي: مراجعة كافة لوائح معاهد الإعلام واللغات بعد تحديثها

خنقت نفسها على شجرة.. شقاوة طفلة تدفعها إلى الموت

إسلام سياسي

33 مليونًا و674 ألفًا ومائتا جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا

«الحفاظ على الآثار التاريخية» أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

بالتفاصيل.. أنشطة المؤسسات الدينية فى معرض الكتاب 2020

وزير الأوقاف يصلي الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
لويس عوض والعصر العثمانى
مدحت بشاى
معرض الكتاب والعدالة الثقافية
جمال طه
المبادرة الروسية التركية ومحاولة اختطاف الملف الليبى
ماجد حبته
بيان برلين ينعى الأمم المتحدة!
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. ورشة مجانية فى الديكور بالثقافة السينمائية

5 مهام أمام الجمعية العمومية لفروع نقابة كتاب مصر

الثقافة تفتتح منفذًا لإصدارات هيئة الكتاب بمساكن عين شمس

بعد توقف 20 عامًا.. افتتاح منفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بعين شمس