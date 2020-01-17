سلطنة عمان تستضيف اجتماعًا كنديًا إيرانيًا اليوم

ذكرت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الجمعة في نبأ عاجل، أن وزير الخارجية الكندي سيجتمع بنظيره الإيراني في سلطنة عمان اليوم لبحث كارثة الطائرة الأوكرانية.في سياق متصل قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، للبرلمان اليوم الجمعة، إن مسئولًا إيرانيًا سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، بعد إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية عن طريق الخطأ في طهران قبل أيام.وأضاف أن إيران "ترغب" في تسليم أوكرانيا الصندوقين الأسودين (مسجلي البيانات والصوت الخاصين بالرحلة المنكوبة)، بعدما فحصها فريق تحقيقات مشترك يضم خبراء من إيران وكندا وأوكرانيا، وطالب بريستايكو، الإيرانيين بمعرفة من أعطى الأوامر بإطلاق الصاروخ على الطائرة في إيران.ومن جهتها، دعت الخارجية الإيرانية، الجمعة، دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية، ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، قوله إنه يجب على كل الدول المعنية بتحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، تجنب تحويل الأمر إلى قضية سياسية.ووصفت الخارجية الإيرانية بيان رئيس وزراء كندا، الذي يدعو إلى تدخل قنصلي في قضية الطائرة الأوكرانية، بأنه "غريب".وكان وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، طالبًا في مؤتمر صحفي بخصوص الطائرة الأوكرانية بإجراء تحقيق دولي وشفاف بحادثة الطائرة الأوكرانية، وقال "على إيران التعاون الكامل".وأضاف شامباين على إيران أن تتحمل مسئوليتها إزاء أهالي ضحايا الطائرة، ودفع تعويضات لهم، مشيرًا إلى أن طهران اعترفت بمسئوليتها، ويجب أن يكون هناك عواقب، مضيفًا إلي أن التحقيقات كفيلة بكشف ملابسات حادث الطائرة الذي راح ضحيته 176 شخصًا.