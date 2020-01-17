فيسبوك تكشف عن خطط جديدة بعد استقالة مؤسس واتس آب

بعد استقالة مؤسس "واتس آب"، براين أكتون، العمل فى التطبيق التابع لشركة "فيسبوك" تداولت شائعات على أن السر وراء استقالة أكتون، هو خطط اتطوير تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتس آب".ولكن كشف المصدر من داخل شركة "فيسبوك" أن استقالة مؤسس "واتس آب" ليست لها علاقة بأي نوايا من قبل فيسبوك بدمج الإعلانات، وخلافاته مع الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج، مرتبطة بإمكانية تحقيق الدخل من "واتس آب"، لكن ليست من بينها فكرة "تقديم إعلانات بين الدردشات".وأوضحت المصادر أن الخلاف ربما كان مرتبطًا بإمكانية إضافة خدمة "تحويل الأموال" عبر واتس آب، لخوفهم من تضرر خصوصية التطبيق بتلك الخواص الجديدة.وكان أكتون، قد سبق وقال: "في نهاية الأمر، يبدو أنه عندما بعت شركتى (واتس آب) بعت خصوصية المستخدمين معها، يبدو أن زوكربيرغ على عجلة من أمره من أجل كسب المال، حتى لو كان على حساب تقنيات التشفير الخاصة بالتطبيق".وكانت «فيسبوك» قد استحوذت على "واتس آب" في عام 2014 بمقابل مادي وصل إلى 22 مليار دولار أمريكى.