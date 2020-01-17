البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الكاثوليك بسوريا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك الملكيين بسوريا ولبنان ومصر والأراضي المقدسة ويرافقه نيافة المطران چورچ بكر مطران الروم الكاثوليك الملكيين بمصر والآباء سكرتارية غبطة البطريرك، الذين جاءوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، ظهر اليوم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وخلال اللقاء عبر الضيوف عن مدى حبهم وفخرهم بقداسة البابا والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن جانبه رحب قداسته بالحضور وشكرهم على التهنئة التي تعبر عن المحبة الأخوية بين الكنيستين، فمثل هذه الزيارات المفرحة تزيد من تآلف القلوب، كما تمني لهم عامًا جديدًا مباركًا.وحضر اللقاء القس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الشرفي لمجلس كنائس الشرق الأوسط.