تامر عاشور يوشك على الانتهاء من ألبومه الجديد وطرحه خلال أسابيع

أوشك المطرب تامر عاشور على الانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومه الغنائى الجديد، والمقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن "عاشور" يضع حاليًا اللمسات النهائية على الألبوم الجديد، وذلك بعد نجاح ألبومه الغنائي الأخير "أيام" والذي طرح العام الماضي.وأضاف المصدر أن تامر عاشور يوجد بشكل شبه يومي داخل الاستوديو الخاص به من أجل تسجيل عدد من الأغنيات الأخيرة المقرر ضمها إلى الألبوم، حيث يحرص على الانتهاء من الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، لسرعة الانتهاء من الألبوم وتسليم الماستر الخاص به للشركة المنتجة له "إيرث برودكشن" للمنتجة سارة الطباخ، استعدادًا لبدء الدعاية الخاصة به قبل طرحه بالأسواق.وأشار المصدر إلى أن تامر عاشور في حيرة بسبب اختيار الاسم النهائي للألبوم، والذي سيتم الإعلان عنه الفترة المقبلة، حيث قرر طرح هذا الألبوم خلال موسم الشتاء، بدلًا من طرحه في موسم الصيف مثلما اعتاد خلال ألبوماته السابقة.ويعقد "عاشور" جلسات عمل مع المنتجة سارة الطباخ المنتجة للألبوم للاستقرار على الاسم النهائي للألبوم وموعد طرحه، بالإضافة إلى وضع خطة لشكل الدعاية الخاصة سواء على السوشيال ميديا أو في الشوارع العامة.وقرر المطرب تامر عاشور تغيير جلده في هذا الألبوم وتقديم ألوان موسيقية مختلفة ما بين الرومانسي والحزين والمقسوم، وذلك لمواصلة نجاح ألبومه الأخير "أيام"، حيث يضم الألبوم 10 أغنيات بشكل مبدئي.ويتعاون تامر عاشور في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم نادر عبدالله، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وجمال الخولي، وعمرو يحيى، ومحمد رفاعي، وأحمد المالكي، وهشام صادق، ومدين، وتامر علي، ومحمد يحيى، ومحمد النادي، ومحمد خلف، وشادي حسن، ومصطفى العسال، وطارق مدكور، والنابلسي، وأحمد وجيه، وأماديو، فيما قام "عاشور" بتلحين بعض الأغنيات بنفسه.وفي سياق مختلف، يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 7 فبراير المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سيدي جابر في محافظة الإسكندرية، لصالح إحدى الجامعات هناك، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، منها: "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة".وكانت آخر ألبومات تامر عاشور ألبوم "أيام" وتعاون فيه مع شركة "All About Arts" وطرح في شهر مارس من العام الماضي وضم 12 أغنية وهي "أيام، حبيبي أنت حبيبي، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، مختلفتيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، مرة، خلصانة".