رجل أعمال تركي: البلاد تفتقر لخطة استراتيجية للاقتصاد

كشف أحد أكبر رجال الأعمال "تونك أوزيلهان" رئيس جمعية رجال الأعمال التركية "توسيد" المستقلة، أن تركيا تفتقر لخطة استراتيجية لتحقيق هدف النمو الاقتصادي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سوسكو" التركية.وأكدت الصحيفة أن أوزيلهان يعد أحد أكبر رجال الأعمال في تركيا والأكثر نفوذًا فهو يمتلك مجموعة شركات الأناضول.وتابع "خططنا الإستراتيجية مفقودة، يجب التركيز عليها، يمكننا الوصول إلى الاستقرار في تركيا من خلال التخطيط السليم للإنتاج، فالأنظمة القانونية والعدالة مهمة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي يجب تهيئة بيئة موثوقة للمستثمرين المحليين والأجانب".وأكدت الصحيفة أن الحكومة التركية حددت هدفًا للنمو الاقتصادي بنسبة 5% لعام 2020، وتحاول تغذية النشاط الاقتصادي بقروض رخيصة من البنوك الحكومية.ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.8% فقط هذا العام، أي أكثر بقليل من نصف هدف الحكومة، حسب استطلاع أجرته رويترز.وقال رجل الأعمال التركي: "من الضروري إعداد خطط استراتيجية مع المشروعات التي سيتم تشكيلها بشكل مشترك مع المنظمات غير الحكومية لكل قطاع في الفترة المقبلة".