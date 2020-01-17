المبعوث الأممي إلى سوريا يزور موسكو الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، سيزور روسيا الأسبوع المقبل.وقال لافروف- في تصريحات لوسائل إعلامية روسية، اليوم الجمعة: "إن بيدرسون يخطط أيضًا إلى زيارة دمشق"، معربًا عن أمله في أن تسفر زيارات المبعوث الأممي المقبلة ومقابلاته مع القيادة السورية في تحديد جدول مواعيد آخر للجنة الدستورية السورية، والتي من اختصاصها اعتماد دستور جديد لسوريا.وأكد لافروف، ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أن تم تعليق عضويتها في عام 2011، قائلًا: "إن سوريا تحتاج العودة إلى العائلة العربية".