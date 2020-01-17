قالت جمعية المصارف اللبنانية في وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، إن بيروت تخفض معدل الفائدة المرجعية إلى 8.5% للدولار و11.5% لليرة اللبنانية.ويذكر، أن تليفزيون «LBC» نقل عن سعد الحريري، أن هناك حكومة جديدة في لبنان ستتعامل مع موضوع السندات الدولية.وأضاف وزير المالية اللبناني أن القرارات الجديدة بشأن مستحقات السندات الدولية يجب أن تكون جزءًا من خطة شاملة.وتوقعت مصادر سياسية لبنانية، تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني وزيرًا للمالية في الحكومة الجديدة.ويعاني لبنان تدهورًا كبيرًا في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في الأحوال المعيشية للمواطنين اللبنانيين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة تقارب الـ50% من الشعب اللبناني، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 60%.وانخفض معدل النمو خلال العام الماضي إلى ما دون صفر%، إلى جانب بلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلًا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى أقل من 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.