مقتل مدني في هجوم مسلح جنوب العراق

أعلنت الشرطة العراقية، مقتل مدني في هجوم مسلح بقضاء الرفاعي في محافظة ذي قار الواقعة جنوب البلاد.وأفاد مصدر في الشرطة العراقية ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ـ بأن مسلحين مجهولين هاجموا قرية "سيد شويع" بقضاء الرفاعي في محافظة ذي قار الجنوبية، مما أسفر عن مصرع مدني في الحال، دون أن يشير إلى سقوط جرحى في هذا الهجوم.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الأمنية قامت فور وقوع هذا الهجوم بتطويق مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث، فيما تم نقل جثة المدني إلى دائرة الطب الشرعي.ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترا حادا إثر استقالة الحكومة جراء التظاهرات المطالبة بنظام جديد من جهة، وأزمة اغتيال قادة الحشد الشعبي في مطار بغداد من جهة أخرى، وسط أجواء يصعب التكهن خلالها بما ستؤول إليه الأمور، بحسب مراقبين.