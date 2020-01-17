مراحل تطبيق «التأمين الصحى» فى المحافظات (فيديوجراف)

وأكدت أن المرحلة الخامسة تشمل محافظات " الدقهلية – الشرقية – الغربية – المنوفية"، فى حين تضم المرحلة السادسة والأخيرة محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى فيديوجراف، مراحل تطبيق المنظومة الجديدة فى محافظات الجمهورية.وأوضحت المنظومة أنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على 6 مراحل بالجمهورية خلال الأعوام المقبلة.وقالت إن المرحلة الأولى تتضمن محافظات "بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان"، فى حين تشمل محافظات المرحلة الثانية؛ "مرسى مطروح – البحر الأحمر – قنا – شمال سيناء".وأوضحت أن المرحلة الثالثة تشمل محافظات "الإسكندرية – البحيرة – دمياط – سوهاج – كفر الشيخ"، وتضم المرحلة الرابعة محافظات "بنى سويف – أسيوط – المنيا – الوادى الجديد – الفيوم".