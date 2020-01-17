احتفالية كبرى لاختبار الأمهات المثاليات.. مارس المقبل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى خلال مارس المقبل، لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية.أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخميس 16 يناير القادم آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020.وأضافت الوزارة فى تصريحات اليوم، أنه سيتم عقد لجنة مركزية على مستوى المديريات لاختيار الأمهات المثاليات، حيث تلقت المديريات طلبات التقدم للمسابقة للعام الجاري 2020 منذ 15 ديسمبر الماضي وحتى أمس الخميس.وأعلنت الوزارة أن من أهم شروط اختيار الأمهات لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان)، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن غير القابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا ً.وأوضحت أن شروط اختيار الأم المثالية تتضمن عدة عناصر، منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها.