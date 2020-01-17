مصدر: نقل تمثال رمسيس من أمام جامعة الزقازيق «طبيعي» للتوسعات

أفاد مصدر بديوان عام محافظة الشرقية، بأن نقل تمثال رمسيس من أمام جامعة الزقازيق قد تم من أجل إجراء بعض التوسعات والتعديلات المرورية، لافتا إلى أنه من الطبيعى إجراء بعض التعديلات بميادين المدن والمراكز بالمحافظة.وأضاف لـ"الدستور"، أنه تتم دراسة نقل التمثال لأحد الميادين المعروفة بوسط مدينة الزقازيق، ولم يتم التوصل لقرار بشأن نقل التمثال حتى الآن، موضحا أن التوسعات والتعديلات تتم من أجل فض الاشتباكات المرورية خاصة بالمناطق المزدحمة، ومنها محيط جامعة الزقازيق، والتى تعانى ازدحام مرورى خاصة فى أيام الدراسة.وكان تمثال رمسيس تم وضعه أمام جامعة الزقازيق، تحديدا بوابة كلية الآداب، منذ عدة سنوات، وقد تم نقله تحت إشراف شركة مقاولات متخصصة بكافة معداتها لتنفيذ عملية النقل دون حدوث أي ضرر للتمثال.