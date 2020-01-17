«تركي بيرج» يكشف تأثير أردوغان على المؤسسات الدينية الأمريكية

أكد موقع "تركي بيرج" أن المعهد الدولي للفكر الإسلامي "IIIT"، وهو منظمة غير ربحية خاصة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، ألغى خطابًا لأحمد كورو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سان دييجو الحكومية، بسبب مقال انتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال الكاتب "ألغى المعهد خطابي، لأنهم اكتشفوا مقالًا انتقدت فيه أردوغان، حديثي سيكون على كتابي وليس أردوغان، وبالتالي فإن الإلغاء ليس على محتوى الحديث، وهو ما يعني أن أردوغان مؤثر في المؤسسات الإسلامية، حتى في الولايات المتحدة".وتابع الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء حدث بناءً على طلب تركيا، ففي أبريل عام 2019، ألغت جامعة كولومبيا حلقة نقاش حول تركيا قبل يومين من الحدث، مستشهدة "بالمعايير الأكاديمية".وأكد ستيفن كوك، أحد أعضاء اللجنة وزميل أقدم في دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، أن القرار اتخذ بعد تعرض الجامعة لضغط من الحكومة التركية.