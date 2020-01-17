غياب النجوم عن صلاة جنازة الراحلة نادية رفيق

شهدت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة نادية رفيق، غياب عدد كبير من الفنانين، حيث لم يحضر أي منهم لكنيسة السريان بمصر الجديدة المقام فيها الصلاة الجنائزية.وأعلن فضيل كوردي، ابن الفنانة نادية رفيق، صباح اليوم الجمعة، عن وفاه والدته، على صفحته الشخصية "فيسبوك"، عن عمر يناهز الـ ٨٤ عامًا، معلقًا "أتمّت أمي ماما نانا كما يلقبونها أحفادها أم الغلابة كما يعرفونها البعض الفنانة القديرة نادية رفيق أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى صلي لنا يا ماما".ومن أبرز أعمال الفنانة الراحلة نادية رفيق مسلسل باب الخلق، يوميات ونيس، فريسكا، ليالي الحلمية، صباح الخير يا جاري، المحروسة، ليلة القبض على فاطمة، وعن الأفلام، سواق الهانم، بوبوس، كباريه، الإرهاب، وبنات في ورطة.