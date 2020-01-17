متخصص في الشأن الدولي: أردوغان يدير الإعلام بسياسات هتلر

قال جمال رائف، المتخصص فى الشأن الدولي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشبه هتلر فى سياساته للإعلام الجديد، حيث إن أردوغان يسعى لاستخدام أدواته وقنواته الإعلامية لتزييف الواقع، والسيطرة العقول، مشيدًا بوعي المصريين وعدم انسياقهم وراء ما تبثه قنوات الإخوان من شائعات.وأضاف رائف، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح"، المذاع على فضائية " dmc"، أن أردوغان حاول تغييب وعي المصريين، ولكن الشعب المصري كان واعيًا ولم يصدق ما يقوله إعلام أردوغان، لافتًا إلى أن الإعلام المحلي تمكن من التعامل الجيد مع الموقف، كما أنه يفعل هتلر استطاع في الحرب العالمية استخدام الإعلام بشكل فعال لتغييب الوعي، وهذا ما يحاول فعله أردوغان.وأكد أن الشعب المصري أصبح لديه وعي تام بكل الأحداث التي تحدث في العالم، لافتًا إلى أن الشعب المصري مثقف سياسيًا بالفطرة، خاصة أنه خاض الكثير من الثورات والنضالات ضد الاستعمار.