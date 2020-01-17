بعد إعلان وفاته.. محطات في حياة الفنان إبراهيم فرح

قدم الفنان إبراهيم فرح مسيرة حافلة بالأعمال الفنية الناجحة، واستطاع من خلال الأدوار التي قدمها في الدراما، أن يقضي على المعتقد الخاطئ بأن بطل العمل وحده هو من يُشكل الشكل العام للعمل الدرامي، والسبب المباشر لنجاحه.تعلق الجمهور بالفنان الراحل بسبب أدائه المتميز في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي قدمها، ومنها "الخواجة عبد القادر"، "شيخ العرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا".بالإضافة إلى أدواره في مسلسلات، "واحة الغروب" و"الزبيق"، وتجسيده التاريخي لشخصية الشيخ عبد القادر في مسلسل "الخواجة عبد القادر"، حيث قدم بصحبة الفنان الكبير يحيى الفخراني عدد من المشاهد التي استقرت في وجدان المشاهد المصري والعربي.وأبدع إبراهيم فرح، في آخر أعماله المعروضة، وهي مسلسل "أهو دا اللي صار"، الذي قد فيه شخصية عبده السائق الخاص بخديجة هانم، وقدم خلال الحلقات مزيجًا من الإخلاص والانصياع والأمانة والحب.وكانت أعلنت "سارة" ابنة الفنان إبراهيم فرح، نبأ وفاة والدها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، عن عمر ناهز الـ68 عاما.إبراهيم فرح تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية، ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة، وأدت إلى وفاته.