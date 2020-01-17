كنائس القدس تبدأ أسبوع الصلاة من أجل الوحدة غدًا

تطلق كنائس مدينة القدس أسبوعًا للصلاة من أجل الوحدة المسيحية، بدءًا من 18 وحتى 25 يناير 2020.يأتي شعار أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام، تحت عنوان "وأظهر لنا أهلُها عطفًا نادرًا".وتستعد الكنائس المصرية الثلاث لتنظيم أسبوع الصلاة من أجل الوحدة فى 27 يناير الجاري، حيث دأبت الكنائس على تنظيم صلاة مشتركة تستضيفها الكنائس المختلفة.