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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

توافد ذوى نادية رفيق بكنيسة السريان

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:45 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رضوي عبدالغني - آية سالم
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توافد، صباح اليوم الجمعة، عدد من أهالي وأصدقاء الفنانة نادية رفيق، إلى كنيسة السريان، بمصر الجديدة؛ لتشييع جنازتها.

وكان فضيل كوردي، ابن الفنانة نادية رفيق، صباح اليوم الجمعة، قد أعلن وفاة والدته، على صفحته الشخصية "فيسبوك"، عن عمر يناهز الـ٨٤ عامًا، معلقا "أتمّت أمي ماما نانا كما يلقبها أحفادها، أم الغلابة كما يعرفونها البعض، الفنانة القديرة نادية رفيق، أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه، وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".

ومن أبرز أعمالها مسلسل، "باب الخلق، يوميات ونيس، فريسكا، ليالي الحلمية، صباح الخير يا جاري، المحروسة، ليلة القبض على فاطمة"، وعن الأفلام: "سواق الهانم، بوبوس، كباريه، الإرهاب، وبنات في ورطة".

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