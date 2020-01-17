رسميًا.. 12 مرشحًا لانتخابات البرلمان التكميلية فى الجيزة وملوى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوي، واسم الشهرة والانتماء السياسي والرمز الانتخابي لكل مترشح، وفقًا للكشوف المرفقة.وشملت القائمة النهائية في دائرة الجيزة كلًا من: هشام محمد بدوي سيد، (مستقل)، والأمير موسى أحمد علي محمد (مستقل)، ومجدي السيد السيد ياسين محمود (مستقل)، ومحمد محمد محمد أبوالعينين (حزب مستقبل وطن)، وزكي عباس عبدالظاهر أبو بكر (مستقل).وجاءت القائمة النهائية بدائرة ملوي، لتضم كلًا من عبدالله محمد عبدالله خليفة (مستقل)، وأحمد جمال أحمد موسى (مستقل)، وزاهر ناجح زاهر قليني (مستقل)، وأسامة عبدالشكور حمزة دردير (مستقل)، وصلاح إسماعيل علي مطر (مستقل)، ومحمد عبدالحكيم أبوزيد رشدان (حزب مستقبل وطن)، وشنودة بولس جاد السيد بباوي (مستقل).